Champlin Planning Commission 08-21-2023

Loading the player...
- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. ROLE OF THE PLANNING COMMISSION
- 5. APPROVAL OF AGENDA
- 6. OPEN FORUM
- 7. ADOPTION OF MINUTES
- 8. PUBLIC HEARINGS
8.1. CONDITIONAL USE PERMIT AMENDMENT FOR AUTO-RELATED USE AT 12130 CHAMPLIN DRIVE (LOT 2, BLOCK 1, CHAMPLIN PLAZA 4th ADDITION) (PROJECT #2023-08)
- 8.2. CONDITIONAL USE PERMIT FOR A CHILD CARE CENTER AT 12439 CHAMPLIN DRIVE, BAY 103 (PROJECT #2023-05)
- 9. OTHER BUSINESS
- 10. ADJOURNMENT