Champlin ERC 03-06-2023

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. ROLL CALL
- 3. APPROVAL OF AGENDA
- 4. MEMBERSHIP
4.1. OATH OF OFFICE
- 4.2. UPDATE ON ENVIRONMENTAL RESOURCE COMMISSION MEMBERSHIP
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. OPEN FORUM
- 7. NEW BUSINESS
7.1. ENVIRONMENTAL RESOURCE COMMISSION PLEDGE TO RESIDENTS
- 7.2. ENVIRONMENTAL RESOURCE COMMISSION MUTUAL EXPECTATIONS AGREEMENT
- 7.3. ENVIRONMENTAL RESOURCE COMMISSION 2023 CALENDAR OF EVENTS
- 8. STAFF REPORTS
- 9. COMMISSIONER REPORTS
- 10. SCHEDULE
10.1. April 3rd - Regular Meeting at 7:00 PM
- 11. ADJOURNMENT