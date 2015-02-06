Champlin Economic Development Authority and City Council 11-22-2021

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- 1. EDA CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. ACTION ITEMS:
6.1. APPROVE DECISION TO NOT WAIVE STATUTORY TORT LIABILITY LIMITS FOR THE CHAMPLIN ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY
- 6.2. 2022 EDA BUDGET AND LEVY
- 7. EDA ADJOURNMENT
- 1. CITY COUNCIL CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATION
8.1. DISCUSS THE FINDINGS OF THE NW METRO RIVER CROSSING STUDY
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTION ORDERING IMPROVEMENTS FOR ELM CREEK PARKWAY, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22201
- 12. NEW BUSINESS
12.1. FIRST READING OF REZONING, PRELIMINARY PLANNED UNIT DEVELOPMENT PLAN AND PRELIMINARY PLAT FOR MORNINGSIDE ESTATES 6TH ADDITION
- 13. ADJOURNMENT