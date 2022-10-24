Champlin Economic Development Authority and City Council 10-24-2022

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- 1. EDA CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. CONSENT AGENDA
- 7. EDA ADJOURNMENT
- 1. CITY COUNCIL CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. UPDATE ON 2022 STREET IMPROVEMENT PROJECTS
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTION ORDERING IMPROVEMENTS FOR 2023 STREET AND UTILITY PROJECT, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22301
- 12. NEW BUSINESS
12.1. RESOLUTION APPROVING A CONDITIONAL USE PERMIT TO CONSTRUCT A 1,093 SQUARE FOOT ATTACHED GARAGE AT 10914 131ST AVENUE N (PROJECT #2022-17)
- 12.2. RESOLUTION APPROVING A CONDITIONAL USE PERMIT TO CONSTRUCT A 1,102 SQUARE FOOT ATTACHED GARAGE AT 10915 131ST AVENUE N (PROJECT #2022-18)
- 13. CITY COUNCIL ADJOURNMENT