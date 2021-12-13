Champlin City Council 12-13-2021

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTIONS ADOPTING 2022 OPERATING BUDGETS, AND SETTING 2022 TAX LEVIES FOR THE CITY AND CHAMPLIN ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY
- 12. NEW BUSINESS
12.2. RESOLUTION APPROVING A PRELIMINARY PLAT AND RESOLUTION APPROVING A SITE PLAN FOR A 40,000 SQUARE FOOT CHURCH FACILITY
- 13. ADJOURNMENT