Champlin City Council 10-11-2022

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION Report
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTION ADOPTING THE ASSESSMENT ON DELINQUENT WATER, SANITARY SEWER, STORM WATER, STREET LIGHT AND REFUSE FEES
- 11.2. RESOLUTION ADOPTING ASSESSMENTS FOR UNPAID CODE VIOLATIONS AND GRASS, WEEDS AND TREE CHARGES
- 11.3. RESOLUTION ADOPTING THE ASSESSMENT ROLL FOR ELM CREEK PARKWAY, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22201 & LAKESIDE TRAIL, HILLSIDE DRIVE, AND PARKSIDE TRAIL, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22202
- 12. NEW BUSINESS
12.1. FIRST READING OF AN ORDINANCE AMENDING CHAPTER 106, ARTICLE IV OF THE CITY CODE AOPTING THE INTERNATIONAL PROPERTY MAINTENANCE CODE, 2018 EDITION Report - IPMC 2018 adoption
- 12.2. RESOLUTION ACCEPTING THE FEASIBILITY STUDY, ORDERING THE PUBLIC HEARING, AND DIRECTING THE PREPARATION OF PLANS AND SPECIFICATIONS FOR 2023 STREET AND UTILITY PROJECT, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22301
- 13. ADJOURNMENT