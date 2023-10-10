Champlin City Council 10-10-2023

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
10.1. RESPONSE TO INQUIRY REGARDING BEE KEEPING
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTION ADOPTING ASSESSMENTS FOR UNPAID CODE VIOLATIONS AND GRASS, TREE AND WEED CHARGES.
- 11.2. RESOLUTION ADOPTING THE ASSESSMENT ON DELINQUENT WATER, SANITARY SEWER, STORM WATER, STREET LIGHT AND REFUSE FEES
- 11.3. RESOLUTION ADOPTING THE ASSESSMENT ROLL FOR 2023 STREET AND UTILITY IMPROVEMENT PROJECT NO. 22301
- 12. ADJOURNMENT