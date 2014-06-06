Champlin City Council 09-25-2023

Loading the player...
- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. UPDATE ON 2023 STREET IMPROVEMENT PROJECTS
- 8.2. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. WAIVE FIRST READING, CONDUCT SECOND READING AND ADOPT INTERIM ORDINANCE NO. 890 PLACING A MORATORIUM ON ADULT USE CANNABIS BUSINESSES
- 12. NEW BUSINESS
12.1. A RESOLUTION CERTIFYING THE 2024 PROPOSED CITY PROPERTY TAX LEVY, THE 2024 PRELIMINARY OPERATING BUDGET AND ESTABLISH A PUBLIC HEARING DATE AND A RESOLUTION APPROVING 2024 PROPOSED HRA PROPERTY TAX LEVY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT ACTIVITIES
- 13. ADJOURNMENT