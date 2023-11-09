Champlin City Council 09-11-2023

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. RECOGNITION OF REPRESENTATIVE DANNY NADEAU ON BEING NAMED A LEAGUE OF MN CITIES 2023 LEGISLATOR OF DISTINCTION
- 8.2. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
10.1. RESPONSE TO FRENCH LAKE ROAD CONCERNS
- 11. NEW BUSINESS
11.1. RESOLUTION APPROVING A 12-MONTH EXTENSION OF A CONDITIONAL USE PERMIT AND SITE PLAN APPROVAL FOR RIVERWAY CHURCH
- 11.2. RESOLUTION APPROVING A CONDITIONAL USE PERMIT FOR A CHILD CARE CENTER AT 12439 CHAMPLIN DRIVE, BAY 103 (PROJECT #2023-05)
- 11.3. RESOLUTION APPROVING A CONDITIONAL USE PERMIT AMENDMENT FOR AUTO-RELATED USE AT 12130 CHAMPLIN DRIVE (LOT 2, BLOCK 1, CHAMPLIN PLAZA 4th ADDITION) (PROJECT #2023-08)
- 11.4. CONDUCT FIRST READING OF ORDINANCE ADDING DIVISION 6 TO CHAPTER 58 UTILITIES REGULATING NONESSENTIAL WATER USAGE UPON CRITICAL WATER DEFICIENCY
- 12. ADJOURNMENT