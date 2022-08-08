Champlin City Council 08-08-2022

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. ANNUAL PRESENTATION REGARDING MS4 PROGRAM
- 9. OPEN FORUM
- 10. PUBLIC HEARINGS
10.1. CONDUCT FIRST READING OF AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MISSISSIPPI CROSSINGS STORM SEWER IMPROVEMENT TAX DISTRICT
- 11. NEW BUSINESS
11.1. CONDUCT FIRST READING OF AN ORDINANCE AMENDING CHAPTER 10 SEC. 10-14 ANIMAL WASTE
- 11.2. CONDUCT FIRST READING OF AN ORDINANCE AMENDING CHAPTER 35 - STORMWATER SYSTEMS TO ADD SECTION 35-21. SALT STORAGE AT COMMERCIAL, INSTITUTIONAL, AND NON-NPDES PERMITTED INDUSTRIAL FACILITIES
- 12. ADJOURNMENT