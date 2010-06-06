Champlin City Council 05-22-2023

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
Recognition and Appreciation for Retiring Police Chief Ty Schmidt
- 8.1. PRESENTATION OF THE 2022 FINANCIAL REPORT
- 8.2. UPDATE ON 2023 STREET IMPROVEMENT PROJECTS
- 8.3. AWARD ENVIRONMENTAL RESOURCES COMMISSION (ERC), LANDSCAPING FOR WATER QUALITY GRANTS
- 8.4. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. ADJOURNMENT