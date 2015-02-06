Champlin City Council 04-25-2022

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. UPDATE ON 2022 STREET IMPROVEMENT PROJECTS
- 8.2. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. NEW BUSINESS
11.1. RESOLUTION APPROVING AN AMENDMENT TO THE ELM CREEK BUSINESS CENTER PLANNED UNIT DEVELOPMENT TO ALLOW INDUSTRIAL LOADING AREA ON LOT 8, BLOCK 1, ELM CREEK BUSINESS CENTER (PROJECT NO. 2022-05)
- 11.2. SECOND READING AND ADOPTION OF ORDINANCE NO. 849 AMENDING THE ZONING MAP, RESOLUTION APPROVING FINAL PLANNED UNIT DEVELOPMENT PLAN AND RESOLUTION APPROVING FINAL PLAT FOR MORNINGSIDE ESTATES 6TH ADDITION
- 11.3. RESOLUTION ORDERING A FEASIBILITY STUDY FOR THE 2023 STREET AND UTILITY IMPROVEMENT PROJECT
- 12. ADJOURNMENT