Champlin City Council 04-08-2024

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. MISSISSIPPI CROSSINGS WATERCRAFT SLIP LOTTERY
- 8.2. GATEWAY FIBER
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTION APPROVING THE VACATION OF A DRAINAGE AND UTILITY EASEMENT ON LOT 6, BLOCK 1, CHAMPLIN RETAIL CENTRE (PROJECT NO. 2023-17)
- 12. ADJOURNMENT