Champlin City Council 03-28-2022

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1.UPDATE ON DOUGLAS DRIVE ROUNDABOUT AND OTHER TRANSPORTATION INITIATIVES
- 8.2. PRESENTATION BY HENNEPIN COUNTY COMMISSIONER KEVIN ANDERSON
- 8.3. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. NEW BUSINESS
11.1. WAIVE FIRST READING, CONDUCT SECOND READING AND ADOPT ORDINANCE NO. 848 AMENDING CHAPTER 58 - UTILITIES
- 11.2. RESOLUTION WAVING PRELIMINARY PLAT AND APPROVING FINAL PLAT, RESOLUTION APPROVING SITE PLAN AND RESOLUTION APPROVING CONDITIONAL USE PERMIT FOR CHAMPLIN MISSISSIPPI CROSSINGS THIRD ADDITION (PROJECT NO. 2021-25)
- 12. ADJOURNMENT