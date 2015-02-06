Champlin City Council 01-24-2022

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. NEW BUSINESS
11.1. APPROVE NAME FOR MISSISSIPPI CROSSINGS EVENT CENTER AND PARK BUILDINGS
- 11.2. APPROVE CHANGE ORDERS FOR MISSISSIPPI CROSSINGS IMPROVEMENT PROJECT AT MISSISSIPPI POINT PARK
- 11.3. APPROVE CHANGE ORDERS FOR THE 2021 ICE FORUM REFRIGERATION SYSTEM RECONSTRUCTION PROJECT
- 11.4. RESOLUTION APPROVING PLANS AND SPECIFICATIONS AND ORDER ADVERTISEMENT OF BIDS FOR ELM CREEK PARKWAY, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22201 AND LAKESIDE TRAIL, HILLSIDE DRIVE, AND PARKSIDE TRAIL, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22202
- 12. ADJOURNMENT