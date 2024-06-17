Champlin Planning Commission 06-17-2024

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. ROLE OF THE PLANNING COMMISSION
- 5. APPROVAL OF AGENDA
- 6. OPEN FORUM
- 7. ADOPTION OF MINUTES
7.1. Adoption of Regular Meeting Minutes
- 8. PUBLIC HEARINGS
8.1. CONDITIONAL USE PERMIT TO CONSTRUCT A 1,185 SQUARE FOOT ATTACHED GARAGE AT 10908 MISSISSIPPI DRIVE (PROJECT #2024-08)
- 8.2. AMENDMENT TO THE CHAMPLIN MARKETPLACE PLANNED UNIT DEVELOPMENT TO ALLOW FOR AN INTERIM USE FOR ELM CREEK BREWING COMPANY AT 11473 MARKETPLACE DRIVE (PROJECT NO. 2024-09)
- 9. OTHER BUSINESS
9.1. RESIGNATION OF COMMISSION MEMBER
- 9.2. PROJECT UPDATES
- 10. ADJOURNMENT