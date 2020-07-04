Champlin Environmental Resources Commission 04-07-2024

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. ROLL CALL
2.1. Chair Randolph Hartnett (Ward 3), Vice-Chair Laura Detzler (Ward 4), Julie Fetch (Ward 1), Kristofer O'Brien (Ward 1), and Samuel Mwangi (Ward 4)
- 3. APPROVAL OF AGENDA
- 4. ADOPTION OF MINUTES
4.1. December 2nd, 2024 - Regular Meeting
- 5. OPEN FORUM
- 6. NEW BUSINESS
6.1. ENVIRONMENTAL RESOURCE COMMISSION 2025 PLEDGE TO RESIDENTS
- 6.2. ENVIRONMENTAL RESOURCE COMMISSION MUTUAL EXPECTATIONS AGREEMENT
- 6.3. ELM CREEK FOURTH GENERATION PLAN PUBLIC OUTREACH
- 6.4. AMENDING CHAPTER 46 SOLID WASTE
- 7. STAFF REPORTS
7.1. ENVIRONMENTAL RESOURCE COMMISSION 2025 CALENDAR OF EVENTS
- 8. COMMISSIONER REPORTS
8.1. ENVIRONMENTAL RESOURCES COMMISSION FUTURE AGENDA ITEMS
- 9. SCHEDULE
9.1. May 5th - Regular Meeting at 7 p.m.
- 10. ADJOURNMENT