Champlin Economic Development Authority & City Council 12-09-2024

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- 1. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. December 2, 2024 - EDA
- 6. NEW BUSINESS
RESOLUTION APPROVING A PURCHASE AND DEVELOPMENT ASSISTANCE AGREEMENT FOR RESTAURANT ON LOT 2, BLOCK 1, CHAMPLIN MISSISSIPPI CROSSINGS THIRD ADDITION
- 7. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY ADJOURNMENT
- 1. CITY COUNCIL CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. November 25, 2024 - Council Regular Session
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
6.1. Check Report - Dec. 9, 2024
Refund Check Register Utility Billing.112724
Refund Check Register Utility Billing.120424
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. ELM CREEK RESTORATION AND DAM REHABILITATION PROJECT AWARD
- 8.2. TRUTH IN TAXATION PUBLIC MEETING TO DISCUSS THE 2025 OPERATING BUDGETS, AND SETTING 2025 TAX LEVIES FOR THE CITY AND CHAMPLIN ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY
- 8.3. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. NEW BUSINESS
11.1. WAIVE FIRST READING, CONDUCT SECOND READING AND ADOPT AN INTERIM ORDINANCE PLACING A 12-MONTH MORATORIUM ON RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENTS GENERALLY LOCATED IN THE NORTHWEST AREA WITHIN THE CITY OF CHAMPLIN
- 12. ADJOURNMENT