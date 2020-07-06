Champlin Economic Development Authority & City Council 10-28-2024

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- 1. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. September 23, 2024 - EDA
- 6. NEW BUSINESS
6.1. APPROVE UTILIZATION OF THE LOCAL AFFORDABLE HOUSING AID FOR A HOME IMPROVEMENT GRANT PROGRAM, APPROVE THE BUDGET AND APPROVE THE CONTRACT FOR CEE TO ADMINISTER THE PROGRAM
- 7. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY ADJOURNMENT
- 1. CITY COUNCIL CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. October 15, 2024 - Worksession
October 15, 2024 - Council Regular Session
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
6.1. Check Report - Oct. 28, 2024 Refund Check Register Utility Billing.101624
Refund Check Register Utility Billing.102324
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
10.1. CONSIDER AN AMENDMENT TO THE MAYOR AND CITY COUNCIL ANNUAL COMPENSATION (ITEM ADDED FROM CONSENT AGENDA)
- 11. ADJOURNMENT