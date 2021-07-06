Champlin Economic Development Authority & City Council 01-13-2025

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- 1. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
December 9, 2024 - EDA Closed Session
December 9, 2024 - EDA Regular Session
- 6. CONSENT AGENDA
- 7. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY ADJOURNMENT
- 1. CITY COUNCIL CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
3.1. OATH OF OFFICE
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. November 25, 2024 - Worksession
December 9, 2024 - Council Regular Session
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
6.1. 20250113 - Check Report
20241218 - Refund Check Register Utility Billing
20250102 - Refund Check Register Utility Billing
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. PUBLIC HEARING TO CONSIDER ON SALE INTOXICATING LIQUOR LICENSE FOR NEW OWNER OF CHILI LIME CANTINA
- 11.2. WAIVE FIRST READING, CONDUCT SECOND READING AND ADOPT AN INTERIM ORDINANCE PLACING A SIX-MONTH MORATORIUM ON RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENTS GENERALLY LOCATED IN THE NORTHWEST AREA WITHIN THE CITY OF CHAMPLIN AND APPROVE PUBLICATION SUMMARY FOR SAID INTERIM ORDINANCE
- 12. NEW BUSINESS
12.1. WAIVE FIRST READING, CONDUCT SECOND READING AND ADOPT ORDINANCE AMENDING CHAPTER 42 - PARKS AND RECREATION REGARDING USE OF E-BIKES ON CITY TRAILS
- 12.2. RESOLUTION DENYING A 22.2 FOOT VARIANCE TO THE FRONT YARD SETBACK AND RESOLUTION DENYING A CONDITIONAL USE PERMIT FOR AN ATTACHED GARAGE EXCEEDING 1,000 SQUARE FEET AT 12152 MISSISSIPPI DRIVE N (PROJECT #2024-19)
- 13. CITY COUNCIL ADJOURNMENT