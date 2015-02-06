Champlin City Council Meeting 6-28-21

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. APPROVAL OF BILLS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. UPDATE ON 2021 STREET IMPROVEMENT PROJECTS
- 8.2. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. UNFINISHED BUSINESS
11.1.REVIEW DRAFT MISSISSIPPI RIVER CORRIDOR CRITICAL AREA (MRCCA) ORDINANCE AMENDMENT SECTION 126-348 AND OVERLAY DISTRICTS (PROJECT 2020-36)
- 12. NEW BUSINESS
12.1. PRESENTATION OF THE 2020 FINANCIAL REPORT
- 13. ADJOURNMENT