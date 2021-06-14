Champlin City Council Meeting 6-14-21

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. APPROVAL OF BILLS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. PRESENTATION OF THE 2020 FINANCIAL REPORT (TABLED)
- 8.2. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. UNFINISHED BUSINESS
11.1. APPROVE AGREEMENT WITH YOUR BOAT CLUB FOR 2021
- 12. NEW BUSINESS
12.1.FIRST READING OF A REZONING, RESOLUTION APPROVING A PRELIMINARY PLANNED UNIT DEVELOPMENT PLAN AND RESOLUTION APPROVING A PRELIMINARY PLAT FOR A 99-LOT SINGLE FAMILY RESIDENTIAL SUBDIVISION ON 47 ACRES (FORMER BAUER BERRY FARM PROPERTY)
- 12.2. RESOLUTION APPROVING CONDITIONAL USE PERMIT TO CONSTRUCT AN ATTACHED GARAGE THAT EXCEEDS THE 1,000 SQUARE FOOT SIZE THRESHOLD AT 11424 SUMTER AVENUE, CHAMPLIN (LOT 2, BLOCK 1, TILLEMANS ADDITION) (PROJECT 2021-08)
- 12.3. RESOLUTION APPROVING PLANNED UNIT DEVELOPMENT AMENDMENT TO ALTER THE SOUTH POND CENTER SIGNAGE SPECIFICATIONS FOR OFF-PREMISE MONUMENT SIGN REPLACEMENT AT 11200 AQUILA DRIVE NORTH (PROJECT 2021-06)
- 12.4. 2021 BUSINESS LICENSE FEES
- 12.5. AUTHORIZE SPEED STUDY ON FRENCH LAKE ROAD BETWEEN DAYTON ROAD AND ELM CREEK CROSSING
- 13. ADJOURNMENT