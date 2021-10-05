Champlin City Council Meeting 5-10-21

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. APPROVAL OF BILLS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. CONSENT AGENDA
- 9. OPEN FORUM
- 10. NEW BUSINESS
10.1. APPROVE WATERCRAFT RENTAL OPERATOR AT MISSISSIPPI POINT PARK IN 2021
- 10.2. EMERY VILLAGE 5TH ADDITION 40-UNIT MEMORY CARE FACILITY AT OUTLOT E, EMERY VILLAGE (PROJECT #2021-02)
- 10.3. RESOLUTION ORDERING A FEASIBILITY STUDY FOR ELM CREEK PARKWAY, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22201
- 10.4. RESOLUTION ORDERING A FEASIBILITY STUDY FOR LAKESIDE TRAIL, HILLSIDE DRIVE, AND PARKSIDE TRAIL, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22202
- 11. ADMINISTRATIVE PRESENTATIONS
11.1. REVIEW DRAFT MISSISSIPPI RIVER CORRIDOR CRITICAL AREA (MRCCA) ORDINANCE AMENDMENT TO SECTION 126-348 AND OVERLAY DISTRICTS (PROJECT 2020-36)
- 12. ADJOURNMENT