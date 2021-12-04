Champlin City Council Meeting 4-12-21

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. APPROVAL OF BILLS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. INTRODUCTION OF NEW FIRE CHIEF TED MASSICOTTE
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. NEW BUSINESS
11.1. RESOLUTION APPROVING PRELIMINARY AND FINAL PLAT OF PERKINS ESTATES TO DIVIDE THE PROPERTY AT 1124 WEST RIVER ROAD, OUTLOT A, WENDELL ESTATES INTO TWO SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL LOTS: TRAVIS PERKINS (PROJECT 2020-19)
- 11.2. RESOLUTION DECLARING PUBLIC INTEREST FOR A WETLAND IMPROVEMENT PROJECT
- 11.3. RESOLUTION APPROVING PLANS AND SPECIFICATIONS AND ORDERING ADVERTISEMENT OF BIDS FOR THE ELM CREEK STREAM RESTORATION PHASE IV, IMPROVEMENT PROJECT NO. 21913
- 12. ADJOURNMENT