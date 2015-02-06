Champlin City Council Meeting 3-23-21

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- Call to Order
- Approval of Agenda / Minutes
- Approval of Bills
- Announcements
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. UPDATE ON NW METRO MISSISSIPPI RIVER CROSSINGS FEASIBILITY ANALYSIS - TAC MEETING: MAYOR KARASEK
- 9. CONSENT AGENDA
9.1. RESOLUTION ACCEPTING THE BID AND AWARDING THE CONTRACT FOR DEAN AVENUE, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22101
9.2. RESOLUTION APPROVING AMENDMENTS TO THE 2020 BUDGET
9.3. APPOINTMENT OF FULL-TIME POLICE OFFICER
9.4. APPROVE AGREEMENT WITH YOUR BOAT CLUB TO LEASE DOCKS AT MISSISSIPPI POINT PARK
- 10. OPEN FORUM
10.1. RESPONSE TO REQUESTS TO ALLOW CHICKENS IN RESIDENTIAL AREAS
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTION APPROVING THE SALE OF REAL PROPERTY AND PURCHASE AGREEMENT WITH H & H COMPANIES, INC.
- Adjournment