Champlin City Council Meeting 09-13-2021

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
- 6. APPROVAL OF BILLS
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. PRESENTATION OF PROCLAMATION RECOGNIZING NATIONAL THANK A POLICE OFFICER DAY
- 8.2. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
10.1. RESPONSE TO OPEN FORUM TESTIMONY REGARDING THE CITY'S HOME IMPROVEMENT GRANT PROGRAM AND THE CENTER FOR ENERGY AND ENVIRONMENT
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTION ADOPTING THE ASSESSMENT ROLL FOR MARYLAND AVENUE AND BROOKLYN HEIGHTS, STREET IMPROVEMENT PROJECT NO. 22102
- 12. NEW BUSINESS
12.1. RESOLUTION APPROVING CONDITIONAL USE PERMIT FOR MUSIC SCHOOL (SPARK MUSIC STUDIO) IN THE C-2 DISTRICT AT 11209 COMMERCE DRIVE N (CIC #1785 ELM CREEK PROFESSIONAL CONDOMINIUM) (PROJECT 2021-13)
- 12.2. RESOLUTION APPROVING A CONDITIONAL USE PERMIT FOR AN ELECTRONIC MESSAGE CENTER FOR TOP WASH CAR WASH ON LOT 1, BLOCK 3, COLER FARMS
- 12.3. RESOLUTION APPROVING CHAMPLIN MARKETPLACE PLANNED UNIT DEVELOPMENT AMENDMENT, AND RESOLUTION APPROVING SITE PLAN AND CONDITIONAL USE PERMIT AMENDMENT FOR AN ADDITION TO THE EXISTING ELM CREEK BREWING STRUCTURE AT 11469 MARKETPLACE DRIVE N (LOT 1 BLOCK 1 WESTWOOD NORTH 6TH ADDITION) (PROJECT 2021-11)
- 12.4. RESOLUTION APPROVING CONDITIONAL USE PERMIT FOR A CHURCH USE (RIVERWAY CHURCH) UNDER SECTION 126-66 AT THE NORTHWEST CORNER OF HIGHWAY 169 AND 117TH AVENUE NORTH (OUTLOT B FAYE ADDITION) (PROJECT 2021-14)
- 12.5. FIRST READING OF ORDINANCE AMENDING SECTION 126-348 AND OVERLAY DISTRICTS FOR MISSISSIPPI RIVER CORRIDOR CRITICAL AREA (MRCCA) (PROJECT 2020-36)
- 12.6. RESOLUTION CERTIFYING THE 2022 PROPOSED CITY PROPERTY TAX LEVY, THE 2022 PRELIMINARY OPERATING BUDGET AND ESTABLISH A PUBLIC HEARING DATE AND A RESOLUTION APPROVING 2022 PROPOSED HRA PROPERTY TAX LEVY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT ACTIVITIES
- 13. ADJOURNMENT