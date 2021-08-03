Champlin City Council Meeting 03-08-2021

Loading the player...
- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. January 19, 2021 - Work Session
- 5.2. February 5, 2021 - Work Session
- 5.3. February 6, 2021 - Work Session
- 5.4. February 22, 2021 - Work Session
- 5.5. February 22, 2021 - Regular Meeting
- 6. APPROVAL OF BILLS
6.1. Bills List - Mar 8 2021
Check Report - Mar 8 2021
Refund Check Register UB Reissue - Mar 8 2021
- 7. ANNOUNCEMENTS
7.1. COUNCIL WORKSESSION - MONDAY, MARCH 22ND AT 6:00 P.M. IN THE COUNCIL CHAMBERS
CITY COUNCIL MEETING - MONDAY, MARCH 22ND AT 7:00 P.M. IN THE COUNCIL CHAMBERS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. RECOGNITION OF LOCAL LEGISLATORS SENATOR JOHN HOFFMAN AND REPRESENTATIVE ZACK STEPHENSON
- 9.CONSENT AGENDA
9.1. APPROVE 2021 STREET SWEEPING CONTRACT
- 9.2. RESOLUTION ACCEPTING THE BID AND AWARDING THE CONTRACT FOR MARYLAND AVENUE AND BROOKLYN HEIGHTS, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22102
- 9.3. RESOLUTION ACCEPTING THE BID AND AWARDING THE CONTRACT FOR HIDDEN OAKS LANE/WOODS TRAIL AREA/CONEFLOWER CIRCLE, IMPROVEMENT PROJECT NO. 22103
- 9.4. SECOND READING AND ADOPTION AND APPROVE PUBLICATION SUMMARY OF AMENDMENT TO SECTION 126-161 OF THE ZONING ORDINANCE REGARDING ARCHITECTURAL STANDARDS FOR COMMERCIAL, INDUSTRIAL, AND MULTI-FAMILY BUILDINGS (PROJECT 2020-11)
- 9.5. APPROVE FINAL PAYMENT TO VALLEY PAVING FOR WHITE OAKS ADDITION/ROSEMILL LANE AREA, IMPROVEMENT PROJECT NO. 21803 AND WESTWOOD NORTH 2ND ADDITION/2019 XYLON AVENUE REHABILITATION PROJECT, IMPROVEMENT PROJECT NO. 21701
- 10. OPEN FORUM
- 11. ADJOURNMENT