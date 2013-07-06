Champlin City Council & Economic Development Authority 07-15-2024

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- 1. CITY COUNCIL MEETING CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. CONSENT AGENDA
- 6. OPEN FORUM
- 7. NEW BUSINESS
7.1. RESOLUTION APPROVING A SITE PLAN INCLUDING VARIANCES FOR A RESTAURANT ON LOT 2, BLOCK 1, CHAMPLIN MISSISSIPPI CROSSINGS THIRD ADDITION AND RESOLUTION APPROVING A CONDITIONAL USE PERMIT AMENDMENT SUPPORTING A RESTAURANT ON LOT 2, BLOCK 1, CHAMPLIN MISSISSIPPI CROSSINGS THIRD ADDITION (PROJECT NO. 2024-10)
- 8. CITY COUNCIL MEETING ADJOURNMENT
- 1. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITHY MEETING CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. January 8, 2024 - EDA Regular Session
January 8, 2024 - EDA Worksession
February 12 2024 - EDA Closed Session
May 13 2024 - EDA Closed Session
- 6. PUBLIC HEARINGS
6.1. RESOLUTION APPROVING AND AUTHORIZING THE EXECUTION OF A PURCHASE AND DEVELOPMENT ASSISTANCE AGREEMENT AND RELATED DOCUMENTS FOR FINAL PHASE OF MISSISSIPPI CROSSINGS
- 7. ECONOMIC DEVELOPMETN AUTHORITY MEETING ADJOURNMENT