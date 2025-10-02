Champlin City Council 02-10-2025

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- 1. CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. January 27, 2025 - Worksession.doc
January 27, 2025 - Council Regular Session
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
6.1. Check Report - February 10, 2025
Refund Check Register Utility Billing - January 30, 2025
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. NEW BUSINESS
11.1. RESOLUTION APPROVING PLANS AND SPECIFICATIONS AND ORDERING ADVERTISEMENT FOR BIDS FOR THE 109TH AVE RECONSTRUCTION PROJECT, IMPROVEMENT PROJECT NO. 21606
- 12. ADJOURNMENT