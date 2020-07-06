- 1. CANVASS BOARD CALL TO ORDER
- 2. ROLL CALL
- 3. APPROVAL OF AGENDA
- 4. ITEMS FOR DISCUSSION
4.1. APPROVE RESOLUTION CANVASSING THE RESULTS OF THE MUNICIPAL ELECTION HELD IN THE CITY OF CHAMPLIN ON NOVEMBER 5, 2024
- 5. CANVASS BOARD ADJOURNMENT
- 1. CITY COUNCIL CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. October 28, 2024 - Worksession
October 28, 2024 - Council Regular Session
- 6. RATIFICATION OF PAYMENTS
6.1. Check Report - Nov. 12, 2024
Refund Check Register Utility Billing.110624
- 7. ANNOUNCEMENTS
- 8. SPECIAL PRESENTATIONS
8.1. OVERVIEW OF WORKSESSION DISCUSSION
- 9. CONSENT AGENDA
- 10. OPEN FORUM
- 11. PUBLIC HEARINGS
11.1. RESOLUTION ACCEPTING THE FEASIBILITY STUDY AND DIRECTING THE PREPARATION OF PLANS AND SPECS FOR THE JEFFERSON HWY/ELM CREEK PKWY/SIGNALS PROJECT, AND RESOLUTION ORDERING IMPROVEMENTS FOR THE JEFFERSON HWY/ELM CREEK PKWY/SIGNALS PROJECT (IMPROVEMENT PROJECT NO. 22501)
- 11.2. RESOLUTION ACCEPTING THE FEASIBILITY STUDY AND DIRECTING THE PREPARATION OF PLANS AND SPECS FOR GOOSE LAKE PKWY & ELM CREEK TRAIL AREA, AND RESOLUTION ORDERING IMPROVEMENTS FOR GOOSE LAKE PARKWAY & ELM CREEK TRAIL AREA (IMPROVEMENT PROJECT NO. 22502)
- 12. CITY COUNCIL ADJOURNMENT
- 1. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY CALL TO ORDER
- 2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
- 3. INTRODUCTIONS/ROLL CALL
- 4. APPROVAL OF AGENDA
- 5. ADOPTION OF MINUTES
5.1. October 28, 2024 - EDA
- 6. CONSENT AGENDA
6.1. APPROVE DECISION TO NOT WAIVE STATUTORY TORT LIABILITY LIMITS FOR THE CHAMPLIN ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY
- 7. NEW BUSINESS
7.1. 2025 EDA BUDGET AND LEVY
- 8. ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY ADJOURNMENT
Champlin Canvassing Board, City Council, & Economic Development Authority 11-12-2024
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